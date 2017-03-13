Москва, 13 марта, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс подал заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Ильи Сучкова «и группы работающих на него товарищей чеченской национальности» — за вымогательство и клевету. Об этом сам Чубайс написал сегодня, 13 марта, в своем Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нано

Чубайс поведал, что в последнее время его регулярно шантажирует когда-то принадлежавшая ему швейцарская компания СFO Concept. Сучков ранее был наемным руководителем этой компании, но затем Чубайс ему продал СFO Concept. Сделка состоялась в 2011 году.

СFO Concept отвечала за строительство дома для Чубайса в подмосковном поселке Переделкино. Здание возводилось на участке площадью 1,56 га, расположенном недалеко от дома-музея писателя Бориса Пастернака.

Компания была продана Сучкову с кредитами на $20 млн, полученными от структур бизнесмена Бориса Минца. Собственно, на эти средства и велось строительство дома Чубайса.

Сам Чубайс планировал выкупить построенную недвижимость за $20 млн. Однако, после завершения строительства СFO Concept, уже принадлежащая Сучкову, заявила, что участок и дом площадью 2657 кв. м стоят по меньшей мере $50 млн.

«Вначале от меня потребовали покупки дома по неадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров с угрозой их публикации», — пишет Чубайс.

На данный момент известно, что Арбитражный суд Брянской области летом 2016 года арестовал имущество CFO Concept. Под арест попал тот самый участок с домом в Подмосковье. Арест был наложен по иску одного из кредиторов — компании Crizna Holdings ltd.

Про Илью Сучкова известно, что он брат Игоря Сучкова, который 17 лет работал советником Чубайса. Оба они — дети Василия Сучкова, работавшего с Чубайсом, когда он возглавлял Госкомимущество.