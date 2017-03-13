Варшава, 13 марта, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Недавно переизбранный председатель Европейского совета Дональд Туск вызван в прокуратуру Варшавы как свидетель по уголовному делу о сотрудничестве бывших работников контрразведки Польши с Федеральной службой безопасности России. Об этом сегодня, 13 марта, сообщают польские СМИ.

European People's Party Дональд Туск

Бывшие руководители военной контрразведки Польши Януш Носек и Петр Пытеля подозреваются в сотрудничестве со спецслужбами другой страны без соответствующего разрешения. Речь, конечно же, идет о России и её Федеральной службе безопасности.

В декабре 2016 года Носеку и Пытеле были предъявлены обвинения в превышении полномочий, поскольку они сотрудничали с ФСБ, якобы не имея на то согласия польского правительства.

Сами бывшие руководители свою вину отрицают и заявляют, что сотрудничество с ФСБ было в интересах Польши.

Стоит отметить, что в апреле 2010 года между Россией и Польшей было заключено соглашение, согласно которому спецслужбы двух стран могут сотрудничать в отношении различных угроз, актуальных для одной или другой стороны.

Тем не менее Носеку и Пытеле были предъявлены официальные обвинения. В частности, в вину им ставятся официальные визиты в Россию и посещение штаб-квартиры ФСБ, а также визиты сотрудников ФСБ в штаб-квартиру польской разведки.