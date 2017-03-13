Нижний Новгород, 13 марта, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Нижегородские чиновники намерены заманивать в регион туристов-толстосумов, предоставляя им услуги класса «лакшери». Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства, ряд ведущих российских туроператоров принял решение включить Нижегородскую область в турмаршруты сегмента «лакшери» по итогам рабочего визита в регион. В рамках визита представители туркомпаний ознакомились с историческим центром и гостиничной инфраструктурой Нижнего Новгорода.

Андрей Репин Нижегородская область ждет туристов побогаче

«Считаем, что Нижегородская область и Нижний Новгород — это точка притяжения для иностранных вип-туристов, — заявил заместитель гендиректора «РЖД Тур» Александр Львов. Здесь есть огромное количество объектов культурного, исторического наследия, которые могут стать точками притяжения. Готовы возить сюда иностранцев в огромных количествах».

В свою очередь, руководитель продаж туркомпании «Содис» Константин Самохин заявил, что Нижний Новгород обычно рассматривают как центр делового туризма, куда приезжает по работе очень много людей: «С точки зрения расположения, инфраструктуры — я, например, побывал в прекрасном отеле на Ильинке — это та инфраструктура, которой часто не хватает уездным городам и многим областным центрам в России. Напрашивается сравнение с Владимиром, который, возможно, обладает и большим туристическим богатством — там памятники ЮНЕСКО, — но уровень инфраструктуры, то есть гостиниц, ресторанов несравним с тем, что есть в Нижнем Новгороде. Это большой плюс Нижегородской области, который можно использовать для привлечения туристов. Уже сейчас, по словам отельеров, заметен высокий рост турпотока в регион по сравнению с другими поволжскими городами, в частности много туристов, которые приезжают на выходные».

По словам начальника отдела туризма министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Аллы Морозовой, на сегодня в Нижегородской области наиболее развиты туристические предложения эконом-класса: «Это наиболее популярная категория. Большая доля путешествующих — это дети, поэтому стоимость туров в данном случае не очень высокая. Также сейчас набирают рост туристические продукты с размещением в отелях. Это, как правило, туры выходного дня».

Андрей Репин О массовом нашествии вип-туристов нижегородские власти грезят не первый год

«Туризм класса «лакшери» — это новое для нас направление, — подчеркнула Морозова. — Этот сегмент выгоден тем, что вип-туристы, как правило, оставляют в регионе большее количество денег, что, в свою очередь, сказывается на росте доходов бюджета, нижегородского бизнеса, работающего в сфере гостеприимства».

По словам Морозовой, туроператоры уже готовы предложить вип-туристам путешествия в железнодорожных вагонах повышенной комфортности — с ресторанным залом, рабочим кабинетом, индивидуальным санузлом».

О массовом нашествии вип-туристов нижегородские власти грезят не первый год. Как сообщало ИА REGNUM, еще в 2006 году правительство Нижегородской области заявляло о планах построить развлекательный комплекс — «мини-Лас-Вегас» ‑ и разработать специальные проекты по привлечению в регион платежеспособных туристов.

По словам Дениса Лабузы, возглавлявшего в то время областное министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка, региону сложно бороться с такими туристскими центрами как Краснодар, Байкал, Калининград. Области нужна «своя туристическая фишка», которая выделит регион из всех остальных регионов.

Тогда Лабуза заявлял, на берегу Горьковского водохранилища планируется создать специализированную туристско-рекреационную зону площадью около 200 га. В ней планируется разместить от 10−20 отелей различного формата — как многоэтажных, так и небольших, созданных в национальном стиле. Создание рекреационной зоны планировалось начать с 2007 года, но этим планам не суждено было сбыться.

Тогда же Лабуза называл одним перспективных направлений развития регионального туризма работу с туристами из ОАЭ: «Все прекрасно знают, что в этой стране в июле начинается такая жара, с пресной водой у них там туго, и коренные миллионеры уезжают. Нам бы хотелось, чтобы наша река Волга была хорошим местом, где они от большого количества пресной воды теряли голову, а соответственно ‑ и деньги. Наша задача в этом направлении — подготовить для них грамотную услугу, за которую они могли бы хорошо заплатить».