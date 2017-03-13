Москва, 13 марта, 2017, 19:01 — ИА Регнум. 477,49 тысяч квадратных метров общей площади жилой недвижимости построят в Москве в 2017 году для переселенцев из ветхого жилого фонда и решения городских задач, заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, сообщает 13 марта портал ведомства. Чиновник также добавил, что на прочие цели в городе построят еще 241,51 тысяч квадратных метров, а всего же планируется ввести в эксплуатацию 41 жилой дом общей площадью 719 тысяч квадратных метров.

Лариса Чорбадзе. На стройках Москвы. 1964

«Как ранее отмечал Сергей Собянин, уже снесено около 1,7 тыс. домов, более 160 тыс. семей получили нормальные квартиры вместо морально и физически устаревших квартир в пятиэтажках. Сейчас в программу предстоит включить около 8 тыс., программа более чем в четыре раза масштабнее, чем предыдущая. Для ее реализации потребуется концентрация огромных финансовых и материальных ресурсов», — подчеркнул Бочкарев.

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В свою очередь, комментируя заявления чиновника о том количестве жилого фонда, которое планируется возвести в 2017 году для переселения нуждающихся граждан, председатель движения «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова заявила корреспонденту ИА REGNUM, что такая политика городских властей, ничего кроме нагнетания социальной напряженности, не вызовет.

«Все это говорит о том, что курс, создающий социальную напряженность среди очередников, сохранится. Все построенные площади будут уходить на обеспечение переселенцев, забывая о необходимости выполнять социальные обязательства перед москвичами стоящими в очереди на жилье уже более 20 лет», — уверена общественница.

По ее словам, складывается такое ощущение, что городские власти решили, что очередники могут улучшить свои жилищные условия лишь в результате переселения из сносимых пятиэтажек. Только вот в очереди на социальное жилье стоит 83 тысячи 627 семей, и это ни много, ни мало, а порядка 300 тысяч человек и лишь треть из них проживают в пятиэтажках, из них доля проживающих в сносимых сериях еще меньше.

Как напомнила правозащитник, первая программа сноса длилась 18 лет, а вторая волна сноса в 4 раза больше по объемам. При этом власти планируют снести 25 млн квадратных метров жилья, а построить раза в три больше. Следовательно, поделилась своими расечтами общественница, если предположить, что очередники 1990 года постановки на учет, будут ждать улучшения жилищных условий, в результате сноса допустим еще 25 лет, то срок ожидания квартиры по социальному найму может растянуться на 50 лет.

«При этом Собянин обещал очередникам решить их вопрос. Вот и дождались решения проблем, очередь по возмездным программам вообще закрыли, а улучшать свои жилищные условия, очередники видимо будут в результате переселения…» — заключила Мартьянова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Очередники Москвы» не раз выступали с критикой политики московских властей в области решения жилищных проблем, нуждающихся категорий граждан. Мартьянова отмечала: «Программой «Жилище» предусмотрено сокращение для жителей столицы срока ожидания получения государственной помощи в жилищной сфере, что на первый взгляд имеет благонамеренные цели — улучшить жилищное положение граждан. Однако в действительности, к сожалению, сокращение очереди на предоставление жилья произошло не только за счет обеспечения граждан жилыми помещениями либо предоставления очередникам соответствующей выплаты, но и в результате необоснованного снятия заявителей с жилищного учета. Департамент городского имущества Москвы, отчитавшись о сокращении очереди в 2 раза, умолчал, что в 2012—2014 гг. была массовая практика незаконного снятия с учета граждан без предоставления жилья. Этот показатель доходил до 52% от общей доли снятых с учета семей. Данная проблема была озвучена в докладах Уполномоченного по правам человека г. Москвы: в 2012 (36 страница доклада) и 2013 (23 страница доклада) годах».

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