Вильнюс, 13 марта, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 13 марта, провела встречу с делегацией подкомитета по партнерству НАТО политического комитета Парламентской ассамблеи НАТО, которую возглавил немецкий политик Карл Ламерс, сообщили ИА REGNUM в канцелярии главы страны.

Kapeksas Даля Грибаускайте с холодным оружием

На встрече обсуждалась геополитическая ситуация, вызовы безопасности в регионе, вопросы укрепления обороны НАТО и отношения альянса с государствами-партнерами — Финляндией, Швецией, Украиной и Грузией.

По утверждению Грибаускайте, НАТО успешно реализует принятые на Варшавском саммите «меры сдерживания» России. Однако, как отметила Грибаускайте, «необходимо и дальше укреплять оборону альянса». По её утверждению, «в условиях сохранения угрозы со стороны России и геополитической напряженности Европа обязана больше инвестировать в собственную безопасность и последовательно повышать финансирование обороны с тем, чтобы как можно быстрее выполнить принятое перед НАТО обязательство — довести военные расходы до 2% ВВП».

После этого группа отправилась в парламент, где услышала от литовских депутатов утверждение о том, что «Россия уже напала на Литву». «Практически в данный момент мы переживаем первые фазы, так сказать, нетрадиционной войны, которые проявляются в недружественных действиях в информационном и кибернетическом пространстве, а также в сфере энергетики», — сказал глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Витаутас Бакас.

«Я хотел бы заявить от имени всех государств — членов и партнеров НАТО, что мы стоим на вашей стороне. Вы не одни. Если Путин сделает хоть один шаг через границу, он столкнется со всеми нами — 28 странами», — успокаивал литовских политиков Карл Ламерс.

Напомним, в Прибалтике и Польше в ускоренном темпе осуществляется дислокация батальонных боевых групп усиленного передового присутствия. Такая батальонная боевая группа под командованием Германии уже прибыла в Литву.