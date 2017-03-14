Москва, 14 марта, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Компания BrandAnalitics провела исследования социальных медиа на предмет представленности, лояльности и вовлеченности автомобильных брендов. ИА REGNUM писало о том, что первые места были заняты представителями немецкого автопрома. Но удалось попасть в рейтинг и УАЗу с Ладой.

Kremlin.ru LADA Vesta

Отечественный производитель внедорожников занял 16 место из 40 возможных. УАЗ набрал 78 баллов общего рейтинга, сравнявшись в этом показателе с Mitsubishi. А по критерию внимания (количество упоминаний бренда), с индексом 25, смог обойти такие премиальные бренды, как LandRover (9), Porsche (20)и Maserati (3).

В демонстрации лояльности (соотношение позитивных комментариев к негативным) автомобильный производитель из Ульяновска набрал 0,8 баллов. Такое же количество у Renault, BMW и Mercedes. Меньше у Porsche (0,7), Honda (0,5) и Lexus (0,6). По сумме комментариев, лайков и репостов — это критерий вовлеченности, УАЗ набрал 9 баллов из 100 возможных. Именно по сотне набрали лидеры рейтинга. А китайцы Lifan и Cherry заняли нижнюю строчку с индексом 0.

У Ladaвсе гораздо хуже: 29 место в общем рейтинге. Внимание 12, лояльность 42, вовлеченность 7.

Напоминаем, что исследования проводились в крупных социальных сетях и на сайтах отзывов, в блогах и форумах. Мониторинг соц. медиа проходил в январе 2017 года.