Москва, 13 марта, 2017, 19:18 — ИА Регнум. BMW занял самую верхнюю строчку в рейтинге автомобильных брендов, представленных в социальных сетях, тем самым продемонстрировав наивысшую степень вовлеченности пользователей и их внимания. Единственный критерий, по которому немецкий автопроизводитель уступил Cadillac — лояльность пользователей.

StockSnap Автомобиль BMW

Исследования проводились компанией BrandAnalitics в январе 2017 года и включали в себя мониторинг крупных социальных медиа: ВКонтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Мой Мир, Google+, YouTube. Кроме этого исследованию подверглись блоги, форумы и сайты отзывов.

Верхнюю строчку рейтинга заняла компания BMW, получившая самый высокий общий индекс — 243. На второй и третьей позиции расположились бренды MERCEDES и AUDI с показателями 193 и 140, соответственно.

Общий индекс рассчитывался с учетом внимания к бренду — это количество упоминаний в соц.медиа. Лояльности — отношение позитивных упоминаний к негативным. Вовлеченности — сумма комментариев, лайков и репостов.

BMW оказался в лидерах исключая лишь показатель лояльности. По этому критерию первое место занял американский бренд Cadillac, в общем зачете расположившийся лишь на шестой позиции.

Наибольшее количество упоминаний, лайков, репостов и обсуждений автомобильных брендов было выявлено в социальной сети ВКОНТАКТЕ — 51%. Одноклассники и Твиттер набрали по 11%. Остальные социальные медиа набрали примерно одинаковое количество процентов.

Попали в рейтинг и отечественные автомобильные бренды — УАЗ и LADA. Об этом читайте в следующих новостях ИА REGNUM.