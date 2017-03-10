Осло, 13 марта, 2017, 15:00 — ИА Регнум. США могут найти в лице Норвегии союзника в освоении ресурсов Арктического региона, если новый президент страны Дональд Трамп отменит ограничения на добычу нефти и газа на арктическом шельфе, которые ввел его предшественник Барак Обама. Об этом пишет американское издание The Huffington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«У Трампа коммерческий подход, поэтому он будет выступать за бурение в Арктике», — считает директор Института Земли в Колумбийском университете (США), экономист Джеффри Сакс. Эксперт убеждён, что Дональд Трамп «найдёт себе друзей» в Арктическом совете — международной организации, куда помимо США входят Россия, Канада, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия.

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Руководство Норвегии в частности уже заявило о том, что бизнес-подход Трампа больше соответствует целям королевства в регионе, нежели «зелёная» политика Обамы. «Администрация Трампа больше разделяет нашу позицию [по Арктике]» — заявил Бьорн Мидтун из министерства иностранных дел Норвегии на конференции по Арктике в январе этого года.

Добыча нефти в Арктике поможет обеспечить поступления в Суверенный фонд скандинавского королевства, дела которого обстоят неважно в связи с падением цен на чёрное золото. «Мы никогда не достигнем целей в области климата, если не создадим рабочие места и не обеспечим благосостояние людей», — цитирует американское издание премьер-министра Норвегии Эрну Сульберг.

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Напомним, что в 2016 году администрация Барака Обамы запретила на пять лет бурение новых нефтяных и газовых скважин в Арктике.