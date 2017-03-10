Борьба за Арктику: нефть сблизит США и Норвегию
Осло, 13 марта, 2017, 15:00 — ИА Регнум. США могут найти в лице Норвегии союзника в освоении ресурсов Арктического региона, если новый президент страны Дональд Трамп отменит ограничения на добычу нефти и газа на арктическом шельфе, которые ввел его предшественник Барак Обама. Об этом пишет американское издание The Huffington Post.
«У Трампа коммерческий подход, поэтому он будет выступать за бурение в Арктике», — считает директор Института Земли в Колумбийском университете (США), экономист Джеффри Сакс. Эксперт убеждён, что Дональд Трамп «найдёт себе друзей» в Арктическом совете — международной организации, куда помимо США входят Россия, Канада, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия.
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Руководство Норвегии в частности уже заявило о том, что бизнес-подход Трампа больше соответствует целям королевства в регионе, нежели «зелёная» политика Обамы. «Администрация Трампа больше разделяет нашу позицию [по Арктике]» — заявил Бьорн Мидтун из министерства иностранных дел Норвегии на конференции по Арктике в январе этого года.
Добыча нефти в Арктике поможет обеспечить поступления в Суверенный фонд скандинавского королевства, дела которого обстоят неважно в связи с падением цен на чёрное золото. «Мы никогда не достигнем целей в области климата, если не создадим рабочие места и не обеспечим благосостояние людей», — цитирует американское издание премьер-министра Норвегии Эрну Сульберг.
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Напомним, что в 2016 году администрация Барака Обамы запретила на пять лет бурение новых нефтяных и газовых скважин в Арктике.