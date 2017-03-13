Ереван, 13 марта, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Карен Карапетян, несмотря на то, что его имени нет в избирательном списке правящей Республиканской партии Армении, стал главным лицом агитации партии власти к парламентским выборам, которые пройдут 2 апреля.

Azatutyun.am Карен Карапетян на предвыборной встрече

Он выступает на всех без исключения предвыборных встречах РПА, давая при этом обещания, которые ставят под сомнение искренность как самого премьера, так и правящей партии.

«В ближайшие годы ожидаем инвестиции в Армении в размере $3,2 миллиарда, из которых $850 миллионов уже в этом году — заявил Карапетян выступая на встрече в Капане 11 марта. — Мы обещаем то, что мы можем сделать».

«Мы должны использовать то обстоятельство, что Сюникская область соседствует с дружественным нам Ираном. Сегодня наш оборот [с Ираном] составляет от $50 до $75 миллионов без учета энергетики… и я не преувеличу, если скажу, что его можно довести до 1 миллиарда», — заявил Карапетян.

Ранее в Армавирской области премьер-министр пообещал жителям инвестиции на сумму в $85 миллионов и создание около трех тысяч рабочих мест.

А в ответ на жалобы избирателей о низком уровне пенсий и заработной платы премьер сказал, что не может давать популистских обещаний, но пообещал, что они будут работать «каждый день, каждый час» для улучшения ситуации.

Армянские газеты, однако, весьма скептически относятся к любым обещаниям РПА. Комментируя заявление о привлечении инвестиций в размере $850 млн экономический обозреватель Айк Геворкян пишет: «Вероятность того, что инвестиции в размере $850 млн, о которых говорил премьер, будут в этом году — очень мала. Ведь все те препятствия, существующие для инвесторов, никуда не делись — та же коррупция и монополии, та же затхлая атмосфера, те же власти. И достаточно посмотреть на имена в списках правящей партии, или другой партии, образовавшейся вокруг олигарха и объявившей себя оппозиционной, чтобы понять, что перемены нам не угрожают, все останется, как было. И очень сомнительно, что правительству Карапетяна удастся хоть немного «стабилизировать экономическую ситуацию».

Читайте также: Две политические силы, участвующие в выборах в Армении, хотят выйти из ЕАЭС

О инвестициях говорил на днях и лидер РПА, президент Армении Серж Саргсян во время визита во Францию. После встречи с президентом Олландом Серж Саргсян в частности заявил: «Сегодня в МЕДЕФ я пытался убедить французских предпринимателей, что в Армении есть благоприятные инвестиционные условия, предложил им приехать в Армению и делать инвестиции. Пытался убедить той действительностью, что сегодня Армения, являясь членом Евразийского экономического союза, может быть для них площадкой, чтобы наладить производство и реализовывать на 170-миллионном рынке Евразийского экономического союза», — сказал Саргсян.

Армянская пресса, в связи с этим обратила внимание на слова «я пытался». Почему не «предложил» или «призвал»?

«Очевидно потому, что он выступал перед французскими предпринимателями, которые на собственном опыте знают все «прелести» нашей экономики», — предполагает одна из газет.

«Руководитель любой страны должен хвалить ее и представлять в лучшем свете для привлечения иностранных инвестиций. Но в современном мире проверить все эти заверения является вопросом нескольких минут. Главным показателем для французского инвестора будет судьба тех, кто уже делал инвестиции в Армении. А в этом плане представленная руководителем Армении радужная картина и реальность резко разняться», — пишет газета «Грапарак».

СМИ также обратили внимание на слова президента Франции на той же встречи о том, что Франция представлена в Армении в переработке сельхозпродукции, в сферах связи, транспорта и ряде других.

«Наверное, чтобы не портить президенту настроение, его не проинформировали о том, что Франция уже не имеет отношения к сфере связи в Армении — «Orange» ушел два года назад», — комментирует слова Олланда «Айкакан Жаманак».