Москва, 13 марта, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Предложение президента РФ Владимира Путина войти в новый состав Общественной палаты России принято гроссмейстером Сергеем Карякиным, передаёт RT.

Andreas Kontokanis Сергей Карякин

Карякин пояснил, что предложение принимает приглашение по двум причинам, первая из которых — большое уважение к главе государства. Путин, как сказал гроссмейстер, «многое делает для развития шахмат».

«Во-вторых, я, как шахматист-профессионал, считаю необходимым популяризовать шахматы, где бы ни находился», — сказал он.

Карякин заявил, что будет участвовать в работе Общественной палаты несмотря на ограничения в свободном времени. Это — новый вызов, который он принимает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карякин опубликовал в соцсети приглашение в общественную палату от президента России. В документе, под которым стоит подпись главы государство, было написано, что от гроссмейстера ожидают решения.

Напомним, гроссмейстер Карякин — чемпионом мира по блицу. Соревнования проходили в Дохе в 2016 году. Противником Карякина был гроссмейстер Магнус Карлсен (Норвегия).