Москва, 13 марта, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Абсурдные заявления сенатора США Джона Маккейна о возможных связях президента США Дональда Трампа с руководством Российской Федерации утомили Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Raymond Cunningham Кремль

«Безусловно, устал (комментировать заявления Маккейна), — сказал представитель Кремля. — Считаем их достаточно абсурдными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта сенатор-республиканец Джон Маккейн предложил создать в Конгрессе США спецкомитет по расследованию «влияния» на президентские выборы, якобы оказанного Россией.

По его словам, ситуацию с «российским влиянием» надо расследовать, поскольку если бы «Москва добилась успеха в попытках влияния на выборы», — это стало бы сильным ударом по демократии в США.

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