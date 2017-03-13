Санкт-Петербург, 13 марта, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурге сегодня, 13 марта, начал рассматривать иск против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, передает корреспондент ИА REGNUM. Дело рассматривает судья Татьяна Матусяк, известная тем, что выносила решения о мемориальных досках Карлу Маннергейму и Александру Колчаку.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

В одно производство были объединены два иска к комитету имущественных отношений (КИО) Смольного, запустившему подготовку к передаче собора. Речь идет об исках петербургского юриста Сергея Бакешина и группы лиц, среди которых, в частности, депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Сергей Бакешин попросил привлечь в качестве третьих лиц ГМП «Исаакиевский собор», РПЦ, комитет по культуре Санкт-Петербурга и Министерство культуры РФ. А суд по своему усмотрению привлек и губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Это решение судьи ни у кого не вызвало возражений.

Суд также приобщил к делу ответы на депутатские запросы от вице-губернаторов Петербурга Михаила Мокрецова и Сергея Мовчана.

Заметим, ранее Василеостровский районный суд отказался рассматривать иск 20 заявителей к КИО по тому же «делу Исаакия». Они требовали признать незаконным распоряжение о начале процедуры передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ. По их мнению, в своем ответе на депутатский запрос вице-губернатор Михаил Мокрецов фактически признал, что требуемой по федеральному закону заявки РПЦ с просьбой передать ей собор еще не поступало.

В нынешнем рассмотрении истцы также указывают на этот аргумент, кроме того, по их мнению, КИО не имел права распоряжаться музейным фондом.

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Напомним, 10 января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия РПЦ «уже решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры. В феврале федеральные информационные агентства сообщили со ссылкой на неназванный источник в Кремле, что Полтавченко якобы не согласовывал передачу Исаакия с президентом РФ Владимиром Путиным, и Москва обеспокоена противодействием петербуржцев. При этом патриарх Кирилл назвал передачу собора «знаком примирения народа».

В структуру ГМП «Исаакиевский собор» входят также Смольный, Сампсониевский соборы и храм Спас-на-Крови. Первые два уже находятся в руках РПЦ. Сейчас в Горизбиркоме Петербурга рассматривают заявку на референдум, который должен определить судьбу Исаакия.