Москва, 13 марта, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Премьера художественного фильма «Матильда» российского режиссёра Алексея Учителя пройдёт в Мариинском театре осенью 2017 года, передаёт Life.

Цитата из к/ф «Матильда». реж Алексей Учитель. 2017. Россия Бал

Первый показ состоится 6 октября, а в широкий прокат лента выйдет через двадцать дней после премьеры.

Выбор места премьеры не случаен: именно на сцене Мариинского театра выступала главная героиня картины — Матильда Кшесинская.

Напомним, фильм «Матильда» получил широкую известность задолго до своей премьеры. Ленту начали бурно обсуждать после того, как депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила о намерении инициировать прокурорскую проверку по подозрению в оскорблении религиозных чувств зрителей.

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Недовольство у противников фильма вызвал сюжет картины, согласно которому будущий российский император Николай II был увлечён балериной Кшесинской. Узнав о том, что будущий император показан в роли любовника актрисы, противники картины обратились к Поклонской.

Поклонская дважды направляла запросы в Генпрокуратуру с просьбой проверить «Матильду» на предмет оскорбления чувств верующих, но в надзорном ведомстве нарушений не выявили. Между тем в адрес прокатчиков картины и съёмочной группы поступали угрозы.

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