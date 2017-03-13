Санкт-Петербург, 13 марта, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Администрация Санкт-Петербурга привлекла вертолеты для завершения строительства жилого комплекса «Ленинский Парк». Винтокрылые машины поднимают на крышу тяжелое вентиляционное оборудование, сообщили 13 марта в комитете по строительству Петербурга. Такой необычный метод в жилищном строительстве города используется впервые.

Https://vk.com/spb_today Вертолет на стройке (скриншот группы «ДТП и ЧП")

Ранее строительство жилого комплекса, которое вела «проблемная» группа компаний «Город», было взято под особый контроль Смольного. Дома достраивает ОАО «Монолитстрой». Сдача двух корпусов 6А и 7А в ЖК «Ленинский Парк» намечена на 31 марта 2017 года.

С помощью вертолета уже второй день подряд поднимаются на крышу системы дымоудаления. Всего необходимо поднять порядка 35 единиц оборудования, весом от 400 до 600 кг. Общий вес конструкций составляет более 17 тонн.

«Оборудование на строительных площадках жилого фонда в плановом порядке поднимается кранами, что занимает несколько дней. Привлечение вертолета сократило этот срок до нескольких часов, что незамедлительно позволило продолжить монтаж инженерных систем», — объясняют в городском строительном ведомстве.

На достройке проблемного жилого комплекса трудятся порядка 900 человек, идут работы по монтажу подводящих сетей, внутреннему оборудованию инженерных сетей, благоустройству. «Чтобы совместить все работы, не выйти из графика и не потерять ни одного дня, было принято и реализовано это уникальное решение», — говорит зампред комитета по строительству Евгений Барановский.

Использование вертолетов на стройке вызвало неподдельное удивление у жителей соседних домов и других петербуржцев, увидевших видеоролик об этом в соцсети. «С самого утра спать не даёт этот вертолёт», — пожаловался один из горожан.

«Неужель это дешевле, чем кран подогнать?!», — удивилась петербурженка. «Я такие монтировал, вентиляторы на крыше весят больше 300 кг, их обычно ставят уже под финиш стройки, когда нет кранов, а собрать кран ради вентилятора дороже чем вертушка», — ответил ей другой участник обсуждения.

«Теперь я понимаю почему в Московском районе цена за квадратный метр жил. площади таких космических денег стоит! в смету включены услуги вертолета!», — иронично пишет один из комментаторов.