Брянск, 13 марта, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Авиакомпания S7 Airlines возобновляет регулярные авиарейсы из Брянска в Санкт-Петербург. Об этом было заявлено на встрече руководства Брянской области и представителей компании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. Первый рейс назначен на 7 мая. Стоимость билетов будет начинаться от трех тысяч рублей.

Sean MacEntee Авиаперевозки

Рейсы будут осуществляться по средам и воскресениям. Из Брянска самолет будет отправляться в 9:25. Время в пути — 1 час 50 минут.

«Из Брянска транзитом через Санкт-Петербург можно улететь по 1,5 тысячи направлений по всему миру. При увеличении загрузки рейсов авиакомпания будет принимать решение об увеличении частоты выполнения полетов», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что маршрут «Брянск — Санкт-Петербург» вошел в список субсидированных правительством маршрутов в 2016 году. Самолеты перестали летать после задержания гендиректора аэропорта «Брянск» Ильи Рохвазде.

Илья Рохвадзе был задержан 18 января по подозрению в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, сотрудники аэропорта составляли фиктивные трудовые договоры, а после подписывали акты о приемке работ, которые на самом деле выполнены не были. На эти работы деньги выделялись деньги из Фонда имущества Брянской области. Деньги присваивались работниками аэропорта.

Сейчас бывший генеральный директор находится под стражей — суд арестовал его на два месяца. Временно исполняющим обязанности генерального директора назначен руководитель брянского авиационно-спортивным клубом ДОСААФ Александр Сай.