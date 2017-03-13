Астана, 13 марта, 2017, 12:15 — ИА Регнум. В Казахстане в 2016 году сумма ущерба от экономических преступлений превысила 200 млрд тенге (более 37,3 млрд рублей), сообщил сегодня, 13 марта, Улугбек Патсаев, начальник Департамента специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Казахстана.

Экономические преступления

«Общая сумма ущерба по экономическим преступлениям за истекший год составила свыше 200 млрд тенге (37,3 млрд рублей). Большая часть этой суммы — по делам о хищениях в банковской сфере и лжепредпринимательстве в Алматы (Алма-Ате) и Восточно-Казахстанской области. Добровольно возмещено свыше 22 млрд тенге (4,1 млрд рублей)», — сообщил Патсаев.

Специальные прокуроры выявили, что к совершению преступлений были причастны представители силовых структур.

«В качестве одного из ярких примеров я бы назвал завершающийся в настоящее время судебный процесс по преступному сообществу Ильина—Шаукерова. Спецпрокурорами раскрыта целая сеть лжепредприятий. На скамье подсудимых 36 человек, в том числе налоговики, финансовые полицейские. Преступниками обналичено 115 млрд тенге (21,4 млрд рублей — здесь и далее прим. ИА REGNUM ). Общий ущерб от преступной деятельности составил свыше 35 млрд тенге (6,5 млрд рублей), силами спецпрокуроров на досудебной стадии возмещено 8 млрд (1,5 млрд рублей). В Таразе (бывш. Джамбул) продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудников службы экономических расследований, которые за взятку в 225 тыс. долларов (13,3 млн рублей) незаконно вернули контрабандистам товары на 5,8 млрд тенге (более 1 млрд рублей). Теперь в деталях этого дела разбирается суд», — рассказал Патсаев.

Начальник Департамента специальных прокуроров добавил, что ожидается резонанс по судебному процессу в Акмолинской области по делу о махинациях в сфере земельных отношений.

«Спецпрокурорами раскрыт незаконный механизм вывода земель из госсобственности и продажи по поддельным документам более 370 земельных участков. В преступную схему были вовлечены бывшие сельские акимы (главы местных администраций — ИА REGNUM ), руководители и работники отдела земельных отношений, должностные лица ЦОНа (центр по обслуживанию населения — ИА REGNUM ), юстиции, архитектуры Целиноградского района. Ущерб государству оценивается в более чем 600 млн тенге (111,8 млн рублей)», — отметил Улугбек Патсаев.

Напомним, 10 марта зампред Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев сообщил, что в 2016 году ведомство выявило 50 фактов покровительства чиновников субъектам теневой экономики. В основном, чиновников уличали в содействии лжепредпринимательской деятельности.

Стоит отметить, что в Казахстане на мздоимстве попадаются чиновники и более крупного ранга. 6 марта антикоррупционное ведомство арестовало главу Комитета геологии и недропользования Базарбая Нурабаева за то, что тот «организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории Республики Казахстан». Чиновник был взят с поличным при получении взятки в размере 20 тысяч долларов (1 166 800 рублей) за помощь при заключении контракта на государственное исследование недр.

10 марта за получение взяток в особо крупном размере был задержан бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.

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