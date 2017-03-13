Париж, 13 марта, 2017, 11:17 — ИА Регнум. «Если я выиграю, то буду сотрудничать с Качиньским (президент правящей польской партии «Право и Справедливость» / PiS — ИА REGNUM ) в демонтаже Европейского союза», — заявила в интервью польской газете Rzeczpospolita лидер «Национального фронта» (FN) Марин Ле Пен, баллотирующаяся на пост президента Франции.

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Предложение касается не только лидера PiS, но и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. «Я думаю, что мы можем сотрудничать по многим вопросам, если завтра я стану президентом, буду вести дискуссию с Орбаном о том, что кажется нам в Евросоюзе недопустимым. Такое же предложение я сделаю вам, полякам, — подчеркнула французский политик. — Конечно, мы не во всем согласны. Но ведь каждая страна является свободной и суверенной в защите своих собственных интересов». По мнению Ле Пен, «партнером» в демонтаже ЕС также может быть и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Лидер «Национального фронта» назвала, по крайней мере, два пункта, где возможна договоренность с польским правительством. Во-первых, это спор с Брюсселем по вопросу о Конституционном трибунале Польши. По словам Ле Пен, критику ЕС в адрес Варшавы трудно не признать за вмешательство во внутренние дела страны. Во-вторых, французский политик пойдет на приостановку распределения беженцев между странами Евросоюза, о чем говорят и чего хотят не только в Польше, но и в других странах Вышеградской группы.

Однако программа кандидата от FN выглядит для Польши опасной в сфере безопасности, заключает издание. «Очевидно, что Дональд Трамп был прав, когда говорил, что НАТО является устаревшей, — заявила Ле Пен. — Причина очень простая: эта структура была построена, чтобы защитить Запад перед Советским Союзом. А поскольку СССР больше не существует, очевидно, что у НАТО нет причин жить дальше. Она действительно стала инструментом политического влияния, благодаря которому США навязывают свою позицию странам, которые входят в НАТО. Это должно измениться».

В этом может помочь Россия. По словам французского политика, президент России Владимир Путин «хочет превратить Центральную Европу не столько в зону российского влияния, сколько в зону компромисса. Правда в том, что есть нарушение соглашения, которое было заключено с Москвой. Милитаризация территорий, хотя России обещали, что такого не случится. Путин просто хочет, чтобы эти территории вновь были демилитаризованы. Если мы придерживались этого обязательства в течение десятков лет, нет абсолютно никаких причин, чтобы и в дальнейшем этого не придерживаться». Судя по всему, говоря об этом, Ле Пен имела в виду решение НАТО об усилении военного присутствия на так называемом «восточном фланге» альянса.

Лидер «Национального фронта» также убеждена, что если выиграет выборы, то вместе с Соединенными Штатами президента Трампа и Великобританией премьер-министра Мэй придет к соглашению с Россией президента Путина по разрешению кризиса на Украине.