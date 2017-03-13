Ирвайн, США, 13 марта, 2017, 11:13 — ИА Регнум. В галактике Млечный Путь находятся несколько миллионов черных дыр, масса которых превышает солнечную примерно в 30 раз. Такой вывод содержится в исследовании специалистов из Калифорнийского университета в Ирвайне (США).

skeeze Млечный путь

Авторы научной работы изучили наблюдаемое соотношение между массой Галактики и таким ее показателем, как металличность — относительная концентрация элементов тяжелее гелия (в астрономии их называют металлами).

При этом, по оценкам ученых, чем меньше размер галактики, тем больше в ней черных дыр в 50 раз тяжелее Солнца. При этом доля черных дыр с десятикратной массой Солнца больше в крупных звездных системах.

Галактика Млечный Путь, куда входят Солнечная система и все отдельные звезды, видимые невооруженным глазом, относится к категории спиральных галактик с перемычкой. Ее диаметр достигает 100 тыс. световых лет, а толщина — 3 тыс. световых лет. Возраст старейшей в системе звезды, по оценкам, составляет 13,2 млрд лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года стало известно об обнаружении в центре спиральной галактики в созвездии Девы необычайно яркой черной дыры. Снимок космического объекта был сделан с помощью инструментов телескопа «Хаббл». Ученые пока не смогли объяснить, почему черная дыра с низкой массой обладает наблюдаемым спектром.

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Летом 2016 года британский астрофизик Стивен Хокинг озвучил гипотезу, что черные дыры являются порталами в другую Вселенную. Вместе с физиками Эндрю Строминджером из Гарварда и Малкольмом Перри из Кембриджского университета, ученый предположил, что поглощенная черными дырами материя не исчезает в них бесследно и безвозвратно.

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