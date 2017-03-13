Москва, 13 марта, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Ежемесячная поддержка семьи и материнский капитал — разные виды помощи, которые не следует смешивать друг с другом и тем более противопоставлять друг другу как альтернативы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 марта заявил заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Александр Дейнека. Мать. 1932

«Я бы не стал противопоставлять ежемесячную поддержку семьи и материнский капитал. Каждый из видов этой помощи имеет различное назначение и различные цели. Выплаты ежемесячные на воспитание детей надо различать», — заявил Емельянов.

В то же время, по мнению депутата, сама по себе идея о замене материнского капитала другим видом выплат является тревожным сигналом. «Правительство давно уже ломает голову, как от этого отказаться, потому что либеральные члены правительства просто не понимают, зачем это надо. Они считают только деньги, и они считают, что такие деньги расходуются неэффективно», — указал парламентарий.

«Это не очень хорошая идея, потому что (может выйти так, что) если тот же материнский капитал отменят, реальную ежемесячную помощь будут увеличивать незначительно или вообще (индексацию) сведут к нулю. В итоге мы потеряем материнский капитал и не получим ежемесячную помощь», — подытожил Емельянов.

Напомним, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов («Единая Россия») и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступили с предложением ввести более «гибкую систему» поддержки семей.

Согласно их предложению, материнский капитал следует заменить ежемесячными выплатами на родных и усыновленных детей вне зависимости от материального положения в семье. В частности, предлагается платить на детей до достижения ими 18 лет 3 тыс. рублей за одного ребенка, 8 тыс. за двоих и 15 тыс. рублей за троих детей.