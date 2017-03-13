Брянск, 13 марта, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Брянский областной суд решил закрыть Трёхбратскую школу, которая была построена в 1994 году в Дубровском районе Брянской области. Облсуд отменил решение районного суда, который признал незаконным постановление о закрытии школы. Заседание состоялось 9 марта, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт областного суда.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Как сообщает ИА «Красная весна», коллегия судей Брянского областного суда встала на сторону администрации Дубровского района Брянской области, ликвидировавшей Трёхбратскую школу деревни Старое Колышкино в июне 2016 года вопреки мнению жителей.

К слову, в начале марта стало известно, что в регионе готовится к закрытию МБОУ Кургановская основная общеобразовательная школа, расположенная в Красногорском районе. Решение о создании комиссии по ликвидации школы было принято еще в январе 2017 года. Сейчас жители пытаются спасти школу. Обращение поступило в адрес общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление».

ИА REGNUM напоминает, что перед началом учебного года 2016−2017 годов в Брянской области было ликвидировано сразу несколько учебных заведений. К примеру, даже масштабная протестная кампания не смогла защитить школу в селе Глуховка Суражского района. В Глуховской школе обучались 30 детей. Теперь им для получения знаний ежедневно приходится проделывать опасный для жизни многокилометровый маршрут. Причем дорога, по которой учеников возят на занятия, оставляет желать лучшего.

Также закрытыми оказались еще несколько школ в регионе. В сентябре 2016 года губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил своему заместителю Николаю Щеглову взять на личный контроль каждую школу, которая сейчас подверглась оптимизации. Закрытие школ тогда объяснили заботой о качестве образования, а людей, которые защищают учебные заведения, обвинили в подмешивании политики.

«Есть случаи, которые стали поводом для решения политических вопросов, но они никаким образом не относятся к заботе о детях», — сказал тогда губернатор.