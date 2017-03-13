Краснодар, 13 марта, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Курортные города Краснодарского края готовятся к предстоящему летнему сезону и наплыву туристов. Очередной «разбор полётов» прошел сразу в двух муниципалитетах — Геленджике и Новороссийске. Итоги работы туристической отрасли этих городов подвели на краевом совещании, на котором также обозначили и план мероприятий на предстоящий летний период. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе краевой администрации 13 марта.

Кондратенко Гавриил Павлович. Пляж

До старта летней кампании подобные совещания пройдут во всех курортных территориях Кубани. Участники обсудят все недостатки при организации летнего сезона, которые необходимо будет учесть и не допустить их повторения.

В 2016 году на Геленджик и Новороссийск пришлась четвертая часть 3,8 млн и 256 тыс. человек соответственно — от всех посетивших Краснодарский край порядка 15,8 млн человек. Количество отдыхающих возросло на 6% и 2%. При этом увеличилось и количество жалоб. Так, большинство отдыхающих оказались не довольны состоянием пляжных территорий и оказанием услуг в санаториях, гостиницах. Жаловались они и на переизбыток пляжного оборудования, представляемого на платной основе и ограничение доступа к пляжам. Также среди недовольств — несвоевременный вывоз твердых бытовых отходов, перебои в электо‑ и водоснабжении.

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Вице-губернатор Сергей Усенко поручил главам муниципалитетов при подготовке к предстоящему летнему курортному сезону выработать механизм по предоставлению безопасного и качественного пляжного отдыха. Также было обращено на необходимость уделить особое внимание вопросу организации экскурсионных услуг, в том числе пресечению противозаконной деятельности в сфере предоставления услуг джипинга.

Добавим, что в ближайшее время в регионе должен быть завершен процесс классификации коллективных средств размещения. На сегодня темп прохождения классификации достаточно высокий. В частности, в Геленджике уже прошли эту процедуру 99,6% отелей и гостиниц, в Новороссийске — 97,9%.

Напомним, Анапа и Темрюкский район стали первыми территориями, итоги и перспективы туристической отрасли которых обсуждались на совещании в феврале текущего года. Так, Анапу посетили около четырех миллионов туристов, что на 19% выше показателя предшествующего года, Темрюкский район — 425 тысяч человек.

Среди проблем, характерных практически для всех курортных территорий, была названа проблема изношенных коммунальных сетей. В Анапе этот вопрос решается достаточно активно — город является лидером в крае по участию в федеральных целевых программах, направленных на развитие инженерной инфраструктуры и региональной программы по созданию туристического кластера.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Краснодарский край посетили 15,8 млн туристов. Годом ранее этот показатель составлял немногим более 14 млн приезжих и отдыхающих.