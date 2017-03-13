Москва, 13 марта, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов («Единая Россия») и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступили с предложением ввести более «гибкую систему» поддержки семей взамен материнского капитала. Об этом сообщает в понедельник, 13 марта, RT.

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«Речь идет о ежемесячных выплатах на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет — 3000 руб. за одного ребенка, 8000 за двоих и 15 000 руб. за троих детей, — говорится в сообщении. — Планируется, что эти деньги смогут получать все родители вне зависимости от материального положения семьи».

При этом авторы инициативы считают, что материнский капитал нужно отменить, так как эта программа, по их мнению, себя не оправдала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтруда Максим Топилин предложил на пять лет продлить программу материнского капитала, которая заканчивает действие в 2018 г. Сейчас размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.

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