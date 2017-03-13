Ванино, Хабаровский край, 13 марта, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Жители поселка Токи, расположенного в Ванинском районе Хабаровского края, в самой конечной точке БАМа, пожаловались в ОНФ, что не могут взять бесплатный гектар и уже 40 лет живут в аварийных бараках. Представители ОНФ на месте разбирались с проблемами многострадального поселка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Встреч представителей ОНФ с жителями поселка Токи

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С вводом в Ванинском районе режима Свободного порта, рядом с посёлком Токи ведется масштабное строительство, реализуются инвестпроекты. Дачи местных жителей попадают в зону застройки.

С вступлением в силу закона «О дальневосточном гектаре» жители поселка тоже оказались не у дел: взять гектар рядом с поселком они не могут. Население, преимущественно, пожилое. Гектары эти и нужны для того, чтобы узаконить свои огороды и дачи. Но — нельзя. По просьбе жителей в Токи приехали представители Хабаровского ОНФ во главе с сопредседателем Сергеем Мазуниным, чтобы разобраться в ситуации на месте.

«У меня дача уже много лет, я там овощи выращиваю, а у меня ее сейчас отберут? Мне не нужен гектар за 20 километров от поселка, я туда просто не доберусь. Или нужно просто переносить поселок отсюда, выделять территорию, где ничего не строится, где свободная земля, чтобы мы могли устраивать свои дачи и огороды рядом с домом!», — жалуется пенсионерка из Токи Лидия Рубель.

«Несвободных» земель в Свободном порту Ванино — подавляющее большинство. Под выделение бесплатных участков подходят территории, которые под силу освоить лишь довольно состоятельным людям — например, в тайге, под развитие туризма.

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«Вопрос, действительно, сложный, но права людей не должны ущемляться. И переселение жителей Токи из аварийных бараков, и вопрос по гектарам мы берем на контроль. Будем задавать вопросы и правительству Хабаровского края, и министерству по развитию Дальнего Востока, и полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу», — сказал на встрече с населением поселка Сергей Мазунин.

Поселок Токи возник в 1943 году, во время строительства железной дороги. Начался поселок с бараков для строителей, большинство из которых были заключенными. В советское время поселок приобрел более-менее жилой вид — в нем появились дома, клуб и школа. В 1976 году Токи был полностью уничтожен пожаром. Людям построили временное жилье — двухэтажные бараки из сырого леса. В 1981 году Токи пострадал еще и от сильного наводнения. И опять людей, чьи домишки смыло потоком, поселили в наспех построенные бараки. И опять пообещали, что это временно. Так и живут токинцы в полусгнивших домиках по сей день.

За десятилетия жители поселка обзавелись огородами и дачами. Строили «просто так», не оформляя, по устному согласованию с поселковой администрацией. Позже многие оформили участки в аренду. Взять их в собственность токинцы не смогли — практически все земли вокруг Токи много десятилетий назад были зарезервированы как земли для развития транспортной и железнодорожной инфраструктуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Свободном порту Ванино ситуация с распределением земель неоднократно становилась предметом обсуждения как на местном, так и на региональном уровнях. Подавляющее большинство земель, особенно тех, что расположены вблизи морского порта, либо заняты Минобороны, либо Государственным Лесофондом, либо зарезервированы для развития транспортной инфраструктуры. Такое положение вещей тормозит как развитие Свободного порта, так и препятствует осуществлению прав жителей на получение бесплатных гектаров.