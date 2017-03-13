Петропавловск-Камчатский, 13 марта, 2017, 07:12 — ИА Регнум. Гонка на собачьих упряжка «Берингия-2017» на Камчатке стартовала из села Эссо в воскресенье 5 марта.

Пресс-служба правительства Камчатского края «Берингия-2017»

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Оргкомитет «Берингии-2017» «Берингия-2017»

Пресс-служба правительства Камчатского края «Берингия-2017»

Пресс-служба правительства Камчатского края «Берингия-2017»

За участниками самой протяженной гонки на собачьих упряжках в Евразии в этом году можно следить в режиме онлайн. Для этого каюрам раздали специальные устройства.

Оргкомитет «Берингии-2017» «Берингия-2017»

Пресс-служба правительства Камчатского края «Берингия-2017»

Пресс-служба правительства Камчатского края «Берингия-2017»

В этом году маршрут соревнований стал самым протяжённым за последние 15 лет. Упряжкам предстоит пройти порядка 1500 километров пути.

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Пресс-служба правительства Камчатского края «Берингия-2017»

Пресс-служба правительства Камчатского края «Берингия-2017»

Оргкомитет «Берингии-2017» «Берингия-2017»

Гонка свяжет более десяти отдалённых сёл четырех муниципальных образований края.

Оргкомитет «Берингии-2017» «Берингия-2017»

Пресс-служба правительства Камчатского края «Берингия-2017»

Оргкомитет «Берингии-2017» «Берингия-2017»

Собакам — участницам «Берингии» скормят шесть тонн рыбы и тонну оленьего спила.

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Пресс-служба правительства Камчатского края «Берингия-2017»

Оргкомитет «Берингии-2017» «Берингия-2017»

Пресс-служба правительства Камчатского края «Берингия-2017»

Каюрам и их собакам установившаяся на Камчатке теплая погода создает проблемы. В частности, приходится «набивать» новый путь.

Пресс-служба правительства Камчатского края «Берингия-2017»

Оргкомитет «Берингии-2017» «Берингия-2017»

Пресс-служба правительства Камчатского края «Берингия-2017»

Гонка этого года должна завершиться 28 марта в поселке Усть-Камчатск.

Оргкомитет «Берингии-2017» «Берингия-2017»

Оргкомитет «Берингии-2017» «Берингия-2017»

Впервые гонка на собачьих упряжках «Берингия» состоялась на полуострове в 1990 году.