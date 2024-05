Вашингтон, 13 марта, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Американский журнал Observer предложил своими читателям еще одно объяснение причин проигрыша Хиллари Клинтон на президентских выборах. Многие массмедиа в США так или иначе винят в этом Россию, не исключением стал и Observer. Журналист издания предположил, что Клинтон стала жертвой проклятия мумии «принцессы Укока», которую бывшая первая леди «навещала» в 1997 году во время визита в Новосибирск.

Музей города Новосибирска Хиллари Клинтон осматривает мумию «принцессы Укока»

В публикации Hillary Clinton Was Cursed to Fail by Siberian Mummy автор пересказывает историю обнаружения мумии, связанные с ней легенды и мифы, в том числе о проклятиях, которые она якобы насылает.

«Переосмыслив свое поражение на выборах, Клинтон недавно заявила, что готова вернуться в политику. Однако вряд ли она догадывается, что имела дело с очень мощным препятствием — проклятием мумии из Сибири, с которой пути Клинтон пересеклись около 20 лет назад… В ноябре 1997 года Хиллари Клинтон посетила Россию, в том числе Новосибирск. 16 ноября она попала в очень опасную ловушку, встретившись лицом к лицу с принцессой Укока. Специально для первой леди археологи Вячеслав Молодин и Наталья Полосьмак провели экскурсию в Институте археологии и этнографии, где показали мумию «принцессы». Была ли эта ловушка специально расставлена российскими спецслужбами?.. Ведь жизнь Клинтон после этой встречи с мумией резко изменилась. В январе 1998 года, ровно через два месяца после визита Клинтон к мумии, случился скандал с Моникой Левински. Цели Хиллари Клинтон становились все более недостижимыми — как бы она ни стремилась к ним, достичь задуманного не удавалось».

Напомним, мумия «принцессы Укока» была обнаружена в 1993 году на высокогорном плато Укок, которое расположено на стыке границ России, Китая, Монголии и Казахстана в Горном Алтае. Ученые обнаружили ее в линзе льда, именно благодаря этому мумия хорошо сохранилась. На теле девушки были обнаружены татуировки. Кроме того, было установлено, что в пазырыкской культуре, к которой она принадлежала, было принято мумифицировать усопших. Как следует из данных междисциплинарных исследований, «принцесса» умерла в возрасте около 30 лет от рака, она принадлежала к средним слоям пазырыкского общества и жила около 2,5 тыс. лет назад.

Александр Тырышкин Сейчас мумию тоже показывают высокопоставленным гостям, например, руководителю «Газпрома» Алексею Миллеру

«Принцесса Укока» играет важную роль в мировоззрении большой части современных алтайцев. Многие коренные жители считают ее своей прародительницей и связывают происходящие время от времени природные катаклизмы с «гневом принцессы Кадын», которая якобы является местным шаманам и требует перезахоронить ее. Несколько лет назад под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой перезахоронить мумию на плато Укок подписались более 20 тыс. человек.

В 2016 году по иску одного из местных общественных деятелей вопрос о перезахоронении рассматривал суд, который отказал в удовлетворении требований заявителя.

В настоящее время мумия хранится в Национальном музее им. Анохина в Горно-Алтайске. За сохранностью мумии следит Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений, который занимается, в частности, сохранением «биологических объектов», например, тела Владимира Ленина. Именно в этом институте сразу после обнаружения «принцессы Укока» предпринимали меры по ее сохранению. С тех пор специалисты с периодичностью раз в три года изучают ее состояние и выдают рекомендации музейным работникам по сохранению объекта.

С целью создания условий хранения мумии музей им. Анохина был подвергнут серьезной реконструкции, которая завершилась в 2012 году. «Газпром» вложил в реконструкцию 687 млн рублей, что позволило создать специальные условия для хранения этого экспоната — обеспечение специального температурного режима, влажности, освещенности, системы очистки воздуха.