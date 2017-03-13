Новосибирск, 13 марта, 2017, 06:01 — ИА Регнум. На сайте новосибирской компании «Сибмост» появилось официальное подтверждение того, что Сергей Титов, который на днях покинул пост министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, «решением совета директоров АО «Сибмост» с 10 марта 2017 года» приступил к работе в должности президента.

Sibmost.ru Сергей Титов

Альберт Кошкин, с 2008 года занимавший пост президента АО, продолжит работу в должности председателя совета директоров «Сибмоста».

«Перед новым президентом компании поставлена задача максимально задействовать кадровый и производственный потенциал одного из крупнейших российских мостостроительных предприятий для исполнения текущих контрактов и перспективного развития АО «Сибмост», — сказано в сообщении.

На сайте компании также приводится подробная трудовая биография нового президента АО. Сергей Титов в 1983 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева по специальности «автомобильные дороги», квалификация «инженер-строитель». Повышал квалификацию в Новосибирском государственном техническом университете, в институте повышения квалификации и переподготовки кадров транспортно-дорожного комплекса, в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете. Трудовую биографию он начал с должности старшего инженера Петропавловского филиала ГГПИ «Каздорпроект». С 1985 года по 1990 год работал в комсомольских и исполнительных органах Северо-Казахстанской области и города Петропавловска. В начале 2000-х занимал руководящие должности на крупных производственных предприятиях. С 2004 по 2010 годы был заместителем и первым заместителем начальника управления Государственного учреждения автомобильных дорог «Сибирь», в 2010—2012 гг. — директором воронежского филиала госкомпании «Российские автомобильные дороги». В июле 2012 года назначен первым заместителем руководителя Главного управления дорожного хозяйства Московской области. С мая 2013 года по март 2017 года возглавлял министерство транспорта Новосибирской области. 10 марта 2017 года Сергей Титов избран президентом АО «Сибмост».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение об увольнении Сергея Титова с должности министра «в связи с прекращением полномочий по собственному желанию». Исполняющим обязанности министра транспорта был назначен Евгений Раков.

Об уходе Титова с поста министра транспорта поговаривали уже давно. Некоторые региональные СМИ предполагали, что он может в ближайшее время занять должность президента «Сибмоста». В компании эту информацию на тот момент опровергли. Не подтвердил ее и губернатор области. Позже стало известно, что в «Сибмосте» сменился президент. По данным из Единого государственного реестра юридических лиц, вместо Альберта Кошкина во главе компании встал Алим Примкулов.

АО «Сибмост» — одно из крупнейших мостостроительных предприятий страны. Компания создана в 1993 году на базе треста «Мостострой № 2». За это время «Сибмост» построил в России и странах СНГ свыше 4 тыс. мостов и путепроводов общей длиной более 400 км. В 2016 году руководство «Сибмоста» официально сообщило о тяжелой ситуации в компании. По словам представителей АО причиной такого положения является общая негативная ситуация в отрасли.