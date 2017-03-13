Пекин, 13 марта, 2017, 05:41 — ИА Регнум. Китай готов посетить грядущее собрание представителей членов Транстихоокеанского партнерства в Чили, однако это не говорит о его планах о присоединении к договору. Китай будет руководствоваться интересами свободной торговли и не собирается использовать инструмент, созданный против Китая Соединенными Штатами, обратив его против его создателя, говорится в редакционной статье газеты Global Times 13 марта.

David Dennis Китайская политика

Издание сообщает, что в Чили скоро состоится встреча на высоком уровне стран Транстихоокеанского партнерства (TPP), при этом сам Китай активно рассматривает возможность посетить это собрание, проводя при этом четкую грань между посещением мероприятия и присоединением к договору.

«Чили, как и большинство участников грядущей конференции, является членом договора о Транстихоокеанском экономическом сотрудничестве, в связи с чем само мероприятие широкими кругами рассматривается как съезд участников партнёрства. По ряду обстоятельств, возможное участие Китая рассматривается также как сигнал о готовности к присоединению к TPP», — говорится в материале газеты.

По заявлению Global Times, ссылающейся на свои источники, собрание не будет центрировано лишь на вопросы самой TPP, но, наоборот, будет посвящено широкому спектру тем, затрагивающих Всестороннее региональное экономическое партнерство (RCEP) и Свободную экономическую зону Азиатско-Тихоокеанского региона (FTAAP).

При этом, по словам газеты, после выхода США из TPP вопрос о том, присоединится ли Китай к торговому соглашению и не возьмет на себя лидирующую роль в организации, начал беспокоить многих. Однако, по мнению редакции, ответ на вопрос очень прост.

«TPP задумывалось как экономический инструмент правительства бывшего лидера США Барака Обамы в изменении стратегического баланса в АТР. А значит, в оформлении соглашения играли роль геополитические факторы. Китай никогда не будет обращать острие инструмента против Вашингтона. У Пекина нет ни мощи, ни интереса поступать таким образом», — заявляется в редакционной статье.

Кроме того, утверждается, что, когда соглашение о TPP находилось под опекой США, оно содержало ряд специфических факторов, направленных против Китая. Как много их еще осталось и произойдут ли какие-либо изменения в контексте новых сложившихся условий, это еще потребует установить. На текущей момент члены TPP имеют разнящиеся позиции по необходимости сохранения договора в отсутствие Вашингтона, и стоит ли приглашать Китай присоединиться к TPP. А значит, судьба самого объединения находится в подвешенном состоянии.

«Китай стремится продвигать свободные и честные торговые отношения, противопоставляя себя при этом превращению торговли в геополитическую игру», — утверждается в статье. «Покуда Пекин стоит на этом, большинство экономик мира будет формировать крепкие свободные торговые отношения с Китаем разными путями. Региональным экономическим организациям будет также трудно игнорировать Пекин, поскольку объем его торговли слишком велик».

При этом в вопросе открытого противостояния с США Китай не видит возможности своего участия в подобного рода действиях.

«Вашингтонский протекционизм послужит шоком для мировой торговой системы. Ни одна страна сейчас не сможет поднять флаг против него и заполучить при этом широкую поддержку. И даже если будут постоянные попытки призвать Китай стать держателем этого флага, Китай, вероятней всего, на этот шаг не пойдет», — продолжают авторы статьи.

Тем не менее авторы убеждены, что Китай может поддерживать свободную торговлю, не бросая при этом кому-либо прямой вызов.

«Обама выбрал извилистый путь политизации торговли. Его преемник Дональд Трамп отрицает его, но он, похоже, решил политизировать торговлю иным путём. Тем не менее свободная торговля является реалистичной потребностью сегодняшнего мира», — сообщает Global Times.

В будущем же вопрос жизни и смерти TPP, а также участия в нем Китая будет определяться элементарными интересами каждой из стран, полагает издание.

Отметим также, что ранее Китай уже сообщал о том, что не планирует участвовать в гонке вооружений с США, а будет определять количество производимого и вводимого в эксплуатацию вооружения, исходя из соображений текущей необходимости.