Сеул, 13 марта, 2017, 05:18 — ИА Регнум. Совместные командно-штабные учения США и Республики Корея начались в понедельник, 13 марта. Южнокорейские военные намерены повысить уровень готовности к возможным провокациям КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны РК.

Совместные учения

Начавшиеся командно-штабные учения Key Resolve будут включать в себя задачи по компьютерному моделированию и продлятся до 24 марта.

Параллельно им с 1 марта Сеул и Вашингтон проводят совместные полевые учения Foal Eagle с участием наземных, воздушных и военно-морских сил. Маневры продлятся до конца апреля.

Участие в учениях также принимает авианосец ВМФ США «Карл Винсон», оснащенный ядерным двигателем.

По словам генерала Ли Сунь Чжина, союзники намерены ответить на любые провокации КНДР, в том случае если Северная Корея таковые допустит.