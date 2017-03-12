Москва, 12 марта, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Депутаты Константин Затулин и Наталья Поклонская разработали законопроект, который предлагает ввести в Российской Федерации новый принцип получения гражданства на основе «права почвы». Об этом сообщил РИА Новости зампредседателя комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек.

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«В случае принятия данного закона получить гражданство РФ можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы, — говорит Бальбек. — Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи».

«Право почвы» — юридический термин, закрепляющий право получения гражданства в силу рождения на территории государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта Комитетом Госдумы России по делам национальностей одобрен законопроект, упрощающий получение российского гражданства носителями русского языка.

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