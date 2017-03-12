Вашингтон, 12 марта, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Российский капитан американской хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Лос-Анджелес Кингз» не забил ни одной шайбы, но зато порадовал своих коллег по команде, комментаторов и зрителей. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает телеканал RT.

Ivan Makarov Александр Овечкин

На очередной смене пятерки «Вашингтона» Овечкин буквально упал за борт площадки, чем рассмешил хоккеистов своей команды, комментаторов и зрителей.

«Он однозначно войдёт в Зал хоккейной славы. Овечкин сделал много хорошего для хоккея, кроме одного — он до сих пор не научился хорошо заменяться», — сказал комментатор во время трансляции матча.

Тем не менее Овечкин повторил свой антирекорд, не забросив ни одной шайбы на протяжении уже девяти встреч. Помимо прочего российский легионер остается без голов при игре в равных составах 17-й матч подряд.

В текущем сезоне НХЛ у Овечкина 55 (27+28) очков в 66 матчах.

Напомним, Овечкин очень хочет завоевать главный трофей НХЛ — Кубок Стенли. Пока это ему так и не удалось.