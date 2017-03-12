Эстония, 12 марта, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Российская сборная по биатлону выиграла супермикст на этапе Кубка IBU. Соревнования проходили сегодня, 12 марта, в эстонском Отепя.

Maks Portal Биатлонистка

Российская команда в составе Анны Никулиной и Юрия Шопина показала хорошую скорость и отличную стрельбу. Они оторвались от преследовавших их норвежцев-астматиков на восемь секунд.

Третьими финишировали шведские биатлонисты.

Напомним, 9 марта российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU.