Ташкент, 12 марта, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Традиционный всенародный хашар (субботник) проходит 11−12 марта на всех регионах Узбекистана, в нем принимают участие миллионы граждан республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Thieme Метла

В течение двух дней проводятся работы по благоустройству улиц, парков, садов, рынков, очищаются водоемы, приводятся в порядок места поклонения и кладбища, оказывается материальная и другая помощь немощным и старикам.

Хашары, в соответствии с распоряжением властей, проводятся в стране два раза в год — перед праздником Навруз 21 марта и Днем независимости республики 1 сентября.

Навруз в переводе с персидского языка означает «Новый день» — день весеннего равноденствия, широко отмечается во всех тюркоязычных странах, Иране и Афганистане.

Праздник отмечался еще в доисламскую эпоху зороастрийцами (огнепоклонникоами) и знаменует собой начало отсчета нового года, обновленного времени.