Красноуфимск, Свердловская область, 12 марта, 2017, 10:27 — ИА Регнум. В Свердловской области пожар погубил жизни четверых человек. В Красноуфимске погибли три женщины и мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

WhyCheese Пожар

Дом на улице Октября загорелся вечером 11 марта. Погибли хозяйка жилища 1939 года, мужчина 1972 года рождения и женщины 1951 и 1968 года рождения, проживавшие неподалёку.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Явных признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, сообщает СКР. Скорее всего, они погибли от отравления угарным газом. По предварительным данным, пожар начался на веранде дома из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

Но пока выводы делать рано. Расследование продолжается.