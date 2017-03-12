Рига, 12 марта, 2017, 03:20 — ИА Регнум.



Saeima Марис Кучинскис

С призывом отказаться от участия в мероприятиях, посвященных дню памяти легионеров Waffen SS, к кабинету министров Латвии обратился премьер-министр страны Марис Кучинскис, передает в субботу, 11 марта, агентство LETA со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы правительства Андрея Вайварса.

Кучинскис не будет принимать участия в церемонии у памятника Свободы 16 марта и призывает остальных членов правительства последовать его примеру.

Между тем в мероприятиях на мемориальном кладбище воевавших на стороне фашистской Германии латышских легионеров в Лестене примут участие председатель сейма Латвии Инара Мурниеце и, министр культуры Даце Мелбарде.

В то же время, по данным источника, активисты организации латвийских патриотов «Народная армия четвертого пробуждения» провели встречу солидарности с представителями немецкой антифашисткой организацией «VVN-BdA» («Объединение жертв нацистского режима — Союз антифашисток и антифашистов»). Отмечается, что германские активисты намерены организовать протесты у латвийского посольства Германии и будут требовать от властей ФРГ осудить членов правительства Латвии, участвующих в мероприятиях, прославляющих фашизм.

Напомним, 16 марта — день памяти латышских легионеров является неофициальной датой. В этот день воевавшие на стороне вермахта латвийские ветераны и примкнувшие к ним граждане страны чтят предателей своей Родины, поднявших оружие против СССР на стороне фашистских оккупантов.