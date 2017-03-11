Анкара, 12 марта, 2017, 01:38 — ИА Регнум. Нидерландские власти нарушают все международные законы, конвенции и права человека. Таким образом министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайан Кайи прокомментировала задержание ее машины на голландской границе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

В своем микроблоге в Twitter турецкий министр написала: «Нидерланды нарушают все международные законы, конвенции и права человека, не пропуская меня в турецкое консульство».

Напомним, что полиция Нидерландов задержала автомобиль с министром по делам семьи Турции Фатмы Бетюль Сайан Кайи. Стражи порядка перекрыли дорогу перед турецким консульством в ответ на заявление министра о том, что она планирует отправиться с визитом в Нидерланды наземным транспортом.

Ранее голландские власти отказались выдавать разрешение на посадку самолёта главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Министр направлялся в Нидерланды на митинг турецкой общины в поддержку конституционной реформы в Турции. Сам митинг голландские власти запретили.

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Это, в свою очередь, вызвало напряженность в дипломатических отношениях между Турцией и Нидерландами. Так, 11 марта в министерство иностранных дел Турции был вызван временный поверенный в делах Нидерландов в Анкаре.

Позднее СМИ сообщали, что турецкая полиция перекрыла входы и выходы в здания дипломатических представительств Нидерландов в стране. По словам представителя МИД Турции, это сделано «по соображением безопасности».

Кроме того, в турецком внешнеполитическое ведомстве заявили, что возвращение посла Нидерландов в Турцию после отпуска является нежелательным. Как говорится в сообщении на сайте министерства, поводом для такой меры послужили действия властей Нидерландов.