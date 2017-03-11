Москва, 11 марта, 2017, 21:09 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на реализацию программы Москвы по расселению пятиэтажек, внесли в Госдуму депутаты и члены Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. Инициатива направлена на создание прозрачных правил при реализации проекта реновации жилищного фонда в городе Москве, обеспечение жилищных прав граждан при их переселении и максимальное сокращение сроков строительства нового жилищного фонда взамен старых пятиэтажек.

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Фонд

Для реализации программы предусматривается создание специализированной некоммерческой организации — фонда содействия реновации жилищного фонда в городе Москве, который сможет выступать как заказчиком нового строительства, так и непосредственно застройщиком.

Для строительства новых домов фонду могут быть предоставлены участки в аренду без торгов или в безвозмездное пользование.

Фонд также будет наделен правом привлекать денежные средства граждан по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных домов. При этом законопроектом предусматривается субсидиарная ответственность города Москвы по обязательствам фонда, что гарантирует ответственность городских властей перед населением.

Новое в градостроительстве

Для сокращения сроков строительства нового комфортного жилья взамен старого, сносимого законопроектом предлагается установить ряд особенностей осуществления градостроительной деятельности.

Так, для реализации решения о реновации изменения в правила землепользования и застройки города Москвы будут вноситься одновременно с утверждением соответствующего проекта планировки территории.

Кроме того, правительство Москвы наделяется полномочиями по уточнению состава и содержания документации по планировке территории (к примеру, включение в проект планировки территории проекта застройки, транспортной схемы).

Также предлагается значительно упростить земельно-имущественные процедуры, необходимые для начала проектирования и строительства новых объектов.

Кроме того, отмечают авторы, использования мировых стандартов градостроительного архитектурно-строительного проектирования, современных правил застройки мегаполисов законопроектом устанавливаются особенности применения отдельных технических регламентов, строительных правил.

Новые дома

Строительство домов предполагается из монолита или современных панельных конструкций, с высокой энергоэффективностью, возможностью внутренних перепланировок, с полной отделкой, с соблюдением современных стандартов по приспособлению домов для маломобильных групп населения.

Также в рамках реновации предполагается осуществить качественное благоустройство и озеленение территорий, обустройство необходимыми объектами социальной инфраструктуры.

Переселение жителей будет производиться без доплаты в равнозначные жилые помещения, то есть в благоустроенные жилые помещения, количество комнат которых будет соответствовать количеству комнат в освобождаемом жилом помещении, а жилая и общая площадь которых будет не меньше соответственно жилой и общей площади освобождаемого жилого помещения. При этом на практике предоставление равнозначных жилых помещений будет осуществляться с учетом конструктивных особенностей современных квартир, что, как правило, приведет к увеличению площади новой квартиры по сравнению с квартирой, расположенной в старом, сносимом доме. Увеличится в новых домах и площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров, подвальных помещений, указали парламентарии.

В целом, по рыночной оценке, увеличение стоимости предоставляемых новых квартир по сравнению со стоимостью освобождаемых квартир может составить до 35%.

Куда переселят

Переселение жителей будет осуществляться в тот же или в соседний район проживания. При этом в соответствии с существующей практикой реализации комплексной программы реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения более 92% жителей переселяется в дома, находящиеся в том же районе. Вне района проживания, но в границах административного округа, равнозначное помещение может быть предоставлено в случае, если сносимый многоквартирный дом расположен в Центральном, Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административном округе.

Общая площадь таких многоквартирных домов составляет более 25 миллионов квадратных метров, в которых проживает около 1,6 млн граждан.