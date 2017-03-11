Анкара, 11 марта, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Нидерландам ответными мерами после того, как голландские власти отказались разрешить посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, летевшего на митинг турецкой общины в Роттердам. Заявление Эрдогана передает сегодня, 11 марта, агентство Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Ранее сегодня стало известно, что Нидерландов отказали в выдаче разрешения на посадку в королевстве самолёта министра иностранных дел Турции. Затем мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил, что митинг турецкой общины Нидерландов не состоится, так как владелец участка, где планировалось проведение мероприятия, отозвал разрешение на проведение акции.

Митинг должен был быть посвящен конституционной реформе в Турции. Чавушоглу должен был на нем выступить.

Напомним, 16 апреля в Турции должен пройти референдум по конституционной реформе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его партия Справедливости и развития хотят преобразовать страну в президентскую республику. Эрдоган и его команда ведут активную агитацию среди турок, проживающих за рубежом, особенно в Евросоюзе.

Однако, страны ЕС препятствуют подобной агитации. Власти Германии уже запретили митинг турецкой общины в поддержку конституционной реформы. В ответ Эрдоган сравнил современные германские власти с нацистами. Это вызвало очередное напряжение в германо-турецких отношениях.

Теперь Эрдоган пригрозил Нидерландам ответными мерами на недружественные действия в отношении министра иностранных дел Турции.

«После конституционного референдума 16 апреля Турция примет ответные меры. Анкара умеет быть терпеливой. Посмотрим, как после этого ваши самолёты будут приземляться в Турции», — угрожающе заявил Эрдоган.