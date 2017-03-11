Дамаск, 11 марта, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад выразил надежду, что война в его стране закончится в 2017 году. Об этом Асад заявил сегодня, 11 марта, в интервью китайским СМИ.

Kremlin.ru Башар Асад

«Мы всегда надеемся, что этот год будет последним. Но, в конце концов, это война, и вы не можете знать, что точно произойдет», — сказал президент Сирии.

Напомним, война в Сирии началась в 2011 году с так называемой «Арабской весны». Различные сирийские оппозиционные группы, получавшие прямую поддержку США и их сателлитов на Ближнем Востоке, взялись за оружие и начали войну против законного сирийского правительства.

В скором времени к боевикам оппозиции примкнули суннитские исламские террористические группы, которые в довольно короткий срок подчинили себе разрозненные группировки оппозиции. В итоге, сирийское правительство вынуждено было в одиночку противостоять международному терроризму, подпитываемому Западом.

Сперва на помощь сирийскому правительству пришло шиитское движение «Хезболла», затем помощь оказал шиитский Иран. Россия с самого начала оказывала Сирии помощь по дипломатическим каналам, а также военно-техническую поддержку.

Поворотным моментом в Сирийской войне стало вторжение на территорию Сирии отрядов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая до этого захватила значительные территории в Ираке.

Летом 2015 года сирийское правительство оказалось на грани поражения. 30 сентября Российская Федерация по просьбе официального Дамаска начала полномасштабную антитеррористическую операцию в Сирии. На данный момент операция продолжается.

Промежуточным итогом этой операции можно считать спасение сирийских законных властей от уничтожения террористами, освобождение множества населенных пунктов от боевиков, в том числе второго по величине города Сирии — Алеппо, а также частично размежевание так называемой оппозиции с террористами и заключение перемирия между оппозицией и официальным Дамаском.