Санкт-Петербург, 11 марта, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Более тысячи человек приняли участие во флешмобе на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь отметки в 100 дней до старта Кубка Конфедераций FIFA.

Юлия Карнаева ИА REGNUM 100 дней до Кубка Конфедераций

В центре Санкт-Петербурга на радость туристам и жителям города развернулось масштабное танцевально-спортивное действо.

Юлия Карнаева ИА REGNUM У Новой Зеландии свой танец

Восемь стран-участниц предстоящего Кубка Конфедераций — Россия, Германия, Португалия, Австралия, Новая Зеландия, Чили, Мексика, Камерун — были представлены волонтерами, одетыми в национальные костюмы и молодыми людьми из этих стран, приехавшими в Петербург учиться или работать.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Представители Мексики

В ходе праздничной акции на Дворцовой воспитанники футбольных школ Петербурга показали виртуозное владение мячом и произвели символические 100 пасов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Футбольный флешмоб на Дворцовой

Танцевальный флешмоб прошел под аккомпанемент экс-вратаря сборной России, диджея Руслана Нигматуллина.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Экс-вратарь сборной России, диджей Руслан Нигматуллин

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Кубок Конфедераций FIFA-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Новый петербургский стадион на Крестовском острове станет главной ареной турнира. В матче открытия 17 июня на «Санкт-Петербург Арене» сыграют сборная России и сборная Новой Зеландии. Финал соревнований также пройдет в городе на Неве.