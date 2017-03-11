Ташкент, 11 марта, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Делегация представителей правоохранительных органов посетила Узбекистан, где обсудила вопросы безопасности в регионе, сообщает центральное узбекское телевидение.

People2people.com.ua Сотрудничество Узбекистана и Казахстана

Совместно с узбекскими коллегами, представители Казахстана обсудили в Ташкенте взаимодействие между правоохранительными и силовыми органами республики по противодействию религиозному экстремизму и терроризму.

Также были обсуждены вопросы борьбы с нелегальной миграцией, незаконной приграничной торговли, расширение обмена информацией между таможенными органами двух стран. Ранее сообщалось, что Узбекистан обеспокоен ухудшающейся обстановкой в соседнем Афганистане.

В июле 2016 года президент Узбекистана Ислам Каримов созвал заседание Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы по обеспечению безопасности и нейтрализации вызовов и угроз на южных рубежах страны, укрепления сотрудничества с соседними государствами региона по борьбе с терроризмом и экстремизмом вблизи узбекской границы.