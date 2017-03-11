Вашингтон, 11 марта, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Береговая охрана США выделила пяти американским судостроительным компаниям в общей сложности $20 млн для подготовки к проектированию нового поколения ледоколов. Как сообщает издание The High North News, судостроителям предстоит просчитать оптимальную стоимость ледокола, а также найти варианты, как сократить сроки строительства.

jmp71 Ледокол

Средства будут распределены равномерно между 5 предприятиями: верфями Bollinger (Луизиана), Fincantieri Marine Group (Вашингтон), NASSCO (Калифорния), Huntington Ingalls и VT Halter Marine (обе в Миссисипи).

«Наша страна остро нуждается в ледокольных мощностях. Мы с военно-морским флотом создали совместный программный офис, чтобы воспользоваться их опытом судостроения», — отметил контр-адмирал Майкл Хейкок, директор программ комплектования Береговой охраны, исполнительный директор программы строительства ледоколов. Заключенные ныне контракты, по его словам, позволят собрать недостающую перед началом строительства информацию, а также скорректировать график.

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Предполагается, что работа по контрактам займет 12 месяцев. К концу 2017 года Береговая охрана обнародует предварительный вариант проектного задания, его окончательная версия будет готова в 2018, еще через год планируется заключить первый контракт с верфью — если конгресс утвердит финансирование программы строительства ледоколов.

По предварительным оценкам, новый американский ледокол будет стоить $1 млрд, на его постройку уйдет 10 лет.

Напомним, на сегодняшний день у Береговой охраны США только два ледокола. Вопрос строительства ледокольных мощностей — одна из главных проблем арктической политики США.

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