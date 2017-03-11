Москва, 11 марта, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Приморском крае территории опережающего социально-экономического развития «Нефтехимический». Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба правительства России.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Подписанным постановлением на территории Партизанского муниципального района Приморского края создается территория опережающего социально-экономического развития «Нефтехимический» (далее — ТОР «Нефтехимический»)», — сказано в сообщении пресс-службы правительства РФ.

На ТОР «Нефтехимический» будет действовать особый режим правовой режим предпринимательской деятельности, если она попадет в перечень видов экономической деятельности, определенный для данной территории правительством РФ. Также правительство установило минимальный объем капитальных вложений резидентов.

Также на данной территории опережающего социально-экономического развития будет применена процедура свободной таможенной зоны, которая устанавливается правом Евразийского экономического союза.

Первостепенная задача ТОР «Нефтехимический» — это развитие нефтехимического кластера в Дальневосточном федеральном округе и увеличение экспорта новых видов продукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Напомним, территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации — это экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. Там должны быть созданы «условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами АТР.

С 2015 года в течение трёх лет запланировано создание девяти ТОР на Дальнем Востоке, также предполагается их появление в Восточной Сибири и других частях РФ: в частности, в границах моногородов и в Калининградской области.