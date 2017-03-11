Вашингтон, 11 марта, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом накануне, 10 марта, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Gage Skidmore Дональд Трамп

В ходе разговора Трамп заявил, что пришло время для заключения сделки между израильтянами и палестинцами. По мнению американского президента, такая сделка отразилась бы на всем регионе Ближнего Востока и мире в целом.

Трамп подчеркнул, что США готовы тесно сотрудничать с палестинским и израильским руководством для достижения сделки о мире. Президент особо отметил, что США не могут и не будут навязывать свое решение ни одной из сторон конфликта.

Кроме того, Трамп пригласил Аббаса посетить Белый дом «в ближайшем будущем».

Ранее американские СМИ сообщили, что новая американская администрация не будет настаивать на принципе «два государства для двух народов» если этот принцип не принесет мира израильтянам и палестинцам.

Принцип «два государства для двух народов» был основополагающей позицией в урегулировании палестино-израильского конфликта.

Напомним, предыдущая американская администрация Барака Обамы занимала четко антиизраильскую позицию. В ходе очередной попытки палестино-израильского урегулирования Обама даже настаивал на том, чтобы Израиль вернулся к границам 1967 года. В Израиле это предложение с негодованием отвергли.

Администрация Дональда Трампа напротив, готова занять про израильскую позицию. Вашингтон даже пригрозил выходов из Совета ООН по правам человека из-за того, что этот орган оказывал влияние на принятие резолюции ООН, осуждающей поселенческую деятельность Израиля. При этом Трамп ранее поддерживал политику Израиля по строительству своих поселений на палестинской территории.