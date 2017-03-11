Москва, 11 марта, 2017, 09:01 — ИА Регнум. В Марьино двое грабителей, угрожая вилкой, отобрали у мужчины телефон, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ Москвы.

Silberfuchs Вилка

Звонок по поводу кражи поступил 9 марта: позвонил мужчина, 1988 года рождения, и сообщил, что двое грабителей, угрожая ему вилкой, похитили мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», материальный ущерб пострадавший оценивает в 5 тысяч рублей.

Напомним, в феврале в Москве был задержан мужчина, подозреваемый в серии краж мобильных телефонов. Он выбирал жертву с дорогим телефоном, ждал открытия дверей, после чего выхватывал телефон и убегал. Мужчина был ранее судим за аналогичные преступления.