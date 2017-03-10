Выборг, Ленинградская область, 10 марта, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Ленинградская область надеется на помощь из федерального бюджета в размере 800 млн рублей на реставрацию памятников архитектуры города Выборга, однако, скорее всего, получит не более половины этой суммы. Об этом сегодня, 10 марта, в ходе рабочей поездки в Выборгский район Леноблаасти сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Архитектурное наследие Выборга крайне разнообразно: от средневековых построек XIII века до зданий эпохи модернизма первой половины ХХ века. В городе сохранились комплексы фортификационных сооружений XIII—XI Х веков.

«Реставрация памятников пойдет в основном за счет федерального бюджета. Мы планируем по программе вырвать из федерального бюджета около 800 млн, и примерно 100 млн добавить своих денег. Думаю, что нам, конечно, задачу максимум решить не удастся — думаю, миллионов 400 получим из федерального бюджета и миллионов 100 выделим из местного по реставрации», — сообщил Александр Дрозденко.

В 2016 году из областной казны уже было выделено 100 млн рублей на реставрацию 10-ти выборгских памятников регионального значения.

По словам губернатора, в настоящее время уже по 73 историческим зданиям Выборга выполнена историко-культурная экспертиза. Документы необходимы для того, чтобы подготовить смету на капитальный ремонт.

Кроме того, глава региона сообщил о выделении порядка 200−250 млн рублей на капремонт жилых домов Выборга и около 50 млн рублей — на ремонт и замену лифтов.

Помимо архитектурных памятников, особенностью Выборга также являются сохранившиеся городские скверы и парки, часть из которых состоит под государственной охраной в качестве объектов культурного наследия. Кроме того, город имеет три памятника археологии — культурный слой Выборгского замка, культурный слой средневекового Выборга и остатки каменных оборонительных сооружений Рогатой крепости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Выборге уже приступили к подготовительным работам по реставрации Башни Олафа (оно обойдется в 66,5 млн рублей), Часовой башни (33,5 млн рублей) и Башни ратуши (17 млн рублей). Срок окончания работ по контракту — конец октября 2017 года.

Добавим, что проект сохранения исторической части Выборга активно разрабатывался в Министерстве культуры с 2014 года. В концепцию сохранения исторической части города вошли 264 объекта, из которых 17 федеральных, 81 региональный и 166 вновь выявленных.