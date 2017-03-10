Москва, 10 марта, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта сегодня не ведутся потому, что новой апрельской агрессией Азербайджан нанес очень серьезный удар по Арцаху (Карабаху — ИА REGNUM ), — заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Коциаси в Ереване.

Налбандян также отметил, что что Азербайджан отказывается от реализации договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.

«Когда проводятся встречи, о чем-то договариваются, а потом эти соглашения не выполняются, то возникает большой вопрос, будет ли азербайджанская сторона готова к переговорам», — сказал министр.

С отдельным заявлением «О текущей ситуации в НКУ» на брифинге в Москве выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что соблюдение всех договоренностей является важным условием последовательного продолжения мирного процесса, направленного на достижение устойчивого урегулирования.

Между тем сегодня, 10 марта, Баку озвучил причину, по которой не произошло расширение офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, о чём стороны договаривались летом прошлого года.

Как говорится в обращении постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ Постоянному Совету ОБСЕ, в мае и июне минувшего года страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ резко активизировали посреднические усилия по урегулированию конфликта».

Как сообщает АПА, в обращении отмечается важность проведения субстантивных переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта.

В обращении говорится, что в прошлом году стороны пришли к соглашению о расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и завершении механизма расследования случаев нарушения режима прекращения огня: «Однако во время встречи в Санкт-Петербурге завершение механизма расследования в связи с выводом Вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий (имеется ввиду зона безопасности вокруг Нагорного Карабаха — ИА REGNUM ) было отложено. На обеих встречах стороны пришли к соглашению провести переговоры по всестороннему урегулированию конфликта. 20 июля 2016 года Азербайджан представил предложение расширить офис, если мандат изменен не будет. Таким образом, была продемонстрирована политическая воля и готовность к осуществлению достигнутых соглашений на высоком уровне.

К сожалению, затем на линии соприкосновения войск мы столкнулись с неприемлемыми элементами в связи с размещением наблюдателей ОБСЕ. Это же означает изменение стиля работы личного представителя действующего председателя ОБСЕ, что не соответствует достигнутым на уровне президентов договоренностям. Размещение на линии соприкосновения войск наблюдателей ОБСЕ до вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель может привести к укреплению статус-кво и затягиванию конфликта. Азербайджан не может пойти на этот шаг, который в целом противоречит целям Минского процесса.

В результате вопрос расширения офиса завершен не был. Армения же начала пользоваться данной ситуацией, чтобы объяснить свое уклонение от субстантивных переговоров».

В обращении отмечается, что несмотря на то, что офис расширен не был, ситуация на линии соприкосновения войск оставалась спокойной в течение нескольких месяцев: «Отказ Армении от субстантивных переговоров сопровождался провокациями на линии соприкосновения войск. Реваншистские заявления армянского руководства, военные учения на линии соприкосновения и провокации показывают, что Армения не заинтересована в урегулировании конфликта».

Урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта требует срочных шагов. Происходящее на линии соприкосновения показывает, насколько критична ситуация и насколько велик риск новой войны между Азербайджаном и Арменией».

На фоне заявлений о приостановке переговоров, к Нагорно-Карабахскому конфликту сегодня обратился также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На VI заседании Совета сотрудничества России и Турции высокого уровня в Москве он заявил, что считает необходимым начать всесторонние переговоры по урегулированию конфликта в скором времени.

«Мы верим, что Россия, как одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ может сыграть передовую роль в урегулировании конфликта», — сказал президент Турции.