Цюрих, Швейцария, 10 марта, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) подтвердила информацию о том, что вице-премьер России Виталий Мутко не допущен до выборов в совет организации. Соответствующее заявление распространила сегодня, 10 марта, пресс-служба ФИФА.

Kremlin.ru Виталий Мутко

В заявлении сказано, что Виталий Мутко, действительно, не был одобрен в качестве кандидата на должность члена совета ФИФА «из-за его позиции в качестве вице-премьера РФ».

Напомним, Мутко с 2009 года входил в исполнительный комитет ФИФА. В 2016 году исполком был преобразован в совет ФИФА.

Выборы в совет ФИФА назначены на 5 апреля. Они пройдут в рамках конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Хельсинки (Финляндия).

В качестве кандидатов на должность члена совета ФИФА выдвинуты: исландец Гейр Торстейнссон, киприот Костакис Куцокумнис, венгр Шандор Чаньи, президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель, двукратный победитель Лиги чемпионов черногорец Деян Савичевич.

В ФИФА подчеркнули, что в совет организации должны попасть политически нейтральные люди, а Мутко является вице-премьером России.