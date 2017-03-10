Москва, 10 марта, 2017, 14:53 — ИА Регнум. В регионах существует проблема, связанная с закрытием школ в ходе оптимизации, и для ее решения будет проводиться мониторинг ситуации в субъектах России и общественные обсуждения данной темы. Об этом заявила координатор партийного проекта «Единой России» «Модернизация образования» депутат Госдумы Валентина Миронова.

Tolstova Olga Детский сад

«Партия выступает против необоснованного закрытия школ и детских садов в регионах. Начиная с 27 марта, на протяжении года мы будем проводить ежемесячный мониторинг ситуации в регионах. В частности, мы намерены организовать цикл круглых столов, к участию в которых привлечем экспертов, педагогов и родителей. В каждом регионе мы будем детально уточнять — насколько актуальна оптимизация общеобразовательных учреждений в каждом конкретном случае. Во время региональной недели депутаты получат информацию из своих субъектов, а к середине апреля, завершив мониторинг, мы увидим полную картину. И в дальнейшем будем отслеживать ситуацию. Кроме того, на федеральном уровне пройдет круглый стол с представителями министерства образования и науки, на котором также будут обсуждаться эти вопросы», — заявила Валентина Миронова.

«В статье 22-ФЗ 273 «Об образовании в РФ» сказано, что решение о ликвидации или реорганизации школы допускается только на основании заключения комиссии после оценки последствий данного решения. Только когда комиссия представит результаты, можно будет говорить о дальнейших действиях по реорганизации школы. И обязательно нужно знать мнение жителей сельского поселения по этому вопросу. Партийный проект «Модернизация образования» будет осуществлять контроль за ходом оптимизации малокомплектных школ в сельской местности», — отметила депутат.

Ранее в СМИ сообщалось, что в рамках оптимизации школ в регионах, которая проходит в соответствии с распоряжением правительства России от 30 апреля 2014 года «О плане мероприятия изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки до 2018 года», до 2018 года планируется закрытие 3639 школ и детских садов в селах.