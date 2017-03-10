Орел, 10 марта, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Около 100 жителей Орловской области, больных онкологией, не получали вовремя обезболивающие препараты. 31 человеку с таким диагнозом и вовсе медики отказали в назначении лекарств, снимающих боль. Нарушения выявила прокурорская проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного надзорного ведомства.

ru.torange.biz Обезболивающее

Проверка проводилась по поручению прокурора региона после того, как информация о ситуации с лекарствами просочилась в СМИ.

При проведении экспертизы качества амбулаторно-поликлинической медицинской помощи экспертами страховых медицинских организаций за 2016 год выявили 31 случай, когда медики не назначали обезболивающие препараты больным онкологией. Еще в 48 случаях препараты, необходимые страдающим тяжелыми заболеваниями, были назначены несвоевременно, еще в девяти случаях — с задержкой были оформлены рецепты.

«В связи с тем, что должностными лицами департамента здравоохранения Орловской области при проведении ведомственного контроля не были приняты исчерпывающие меры к своевременному и полному обеспечению онкобольных обезболивающими препаратами, прокуратурой области по результатам проверки заместителю председателя правительства Орловской области Ступину С.А. внесено представление», — сообщили в прокуратуре.

Отметим, что проблемы с обеспечением жителей Орловской области льготными лекарствами в 2014—2015 годах привели к смене руководителя департамента здравоохранения.

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Именно онкологические заболевания входят в тройку наиболее распространенных причин смертности населения Орловской области: из более чем 12 тысяч человек, скончавшихся в 2016 году, около двух тысяч умерли от рака. Показатель смертности на 100 тыс. населения составил 253,7.