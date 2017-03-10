Москва, 10 марта, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подтвердил, что не будет участвовать в выборах в Совет Международной федерации футбола (ФИФА) согласно решению этой организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

По его словам, причиной отстранения от выборов стал введенный ФИФА критерий политической нейтральности — в руководящие органы не могу избираться представители власти.

Именно ему не соответствует Мутко, совмещающий работу в РФС с постом вице-премьера России. «Может, это и правильно, но лучше бы это было сделано заранее», — цитирует главу РФС ТАСС.

Подавать апелляцию Мутко не намерен, поскольку в данном случае все нормально — «это же общественная работа».

Выборы кандидатов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в совет ФИФА пройдут в Хельсинки на конгрессе организации 5 апреля. Четырех кандидатов выберут на четырехлетний срок.